Ціни на какао знизились

Ціни на какао на біржі в Нью-Йорку зростають другий день поспіль. Ринок реагує на погіршення прогнозів щодо надлишку пропозиції в поточному сезоні, а також на очікування активніших закупівель, повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на какао подорожчали до 6066 доларів за тонну, додавши 1,5%. Таким чином котирування продовжили відновлення після падіння на початку тижня.

Останнім часом аналітики знизили оцінки глобального надлишку какао. Зокрема, Citigroup скоротила прогноз профіциту на 41% – до 79 тис. тонн.

Попри високі обсяги поставок какао-бобів із Кот-д’Івуару – найбільшого виробника у світі – запаси на складах, що контролюються біржею у США, продовжують скорочуватися. Наразі вони опустилися до найнижчого рівня з березня.

Додаткову підтримку цінам може надати включення какао до Bloomberg Commodity Index. У Citigroup очікують, що це може залучити до 2 млрд доларів інвестицій у перші дні січня.

Водночас на ринку інших товарів ф’ючерси на каву робуста подешевшали на 1,5%, а ціни на цукор-сирець незначно знизилися.