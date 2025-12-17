Ціни на какао різко зросли через погіршення прогнозу щодо надлишку пропозицій
Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку подорожчали до 6066 доларів за тонну
Ціни на какао на біржі в Нью-Йорку зростають другий день поспіль. Ринок реагує на погіршення прогнозів щодо надлишку пропозиції в поточному сезоні, а також на очікування активніших закупівель, повідомляє Bloomberg.
Ф’ючерси на какао подорожчали до 6066 доларів за тонну, додавши 1,5%. Таким чином котирування продовжили відновлення після падіння на початку тижня.
Останнім часом аналітики знизили оцінки глобального надлишку какао. Зокрема, Citigroup скоротила прогноз профіциту на 41% – до 79 тис. тонн.
Попри високі обсяги поставок какао-бобів із Кот-д’Івуару – найбільшого виробника у світі – запаси на складах, що контролюються біржею у США, продовжують скорочуватися. Наразі вони опустилися до найнижчого рівня з березня.
Додаткову підтримку цінам може надати включення какао до Bloomberg Commodity Index. У Citigroup очікують, що це може залучити до 2 млрд доларів інвестицій у перші дні січня.
Водночас на ринку інших товарів ф’ючерси на каву робуста подешевшали на 1,5%, а ціни на цукор-сирець незначно знизилися.