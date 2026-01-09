Дональд Трамп заявив про продовження боротьби з наркокартелями на тлі ударів по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка завдасть наземних ударів по наркокартелях, зокрема тих, які розташовані в Мексиці. Про це він повідомив в ефірі FoxNews 9 січня.

Під час розмови з журналістами Трамп заявив, що картелі керують Мексикою, і йому «дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною». За словами американського президента, наркокартелі вбивають 250-300 тис. людей у США.

«Ми знищили 97% наркотиків, що надходять морським шляхом. І тепер ми збираємося почати завдавати ударів на суші по картелях», – заявив Трамп.

Зазначимо, повідомлення Трампа про атаки на наркокартелі відбулися на тлі обстрілів кораблів у Венесуелі та захоплення президента країни Ніколаса Мадуро на початку січня. До того Білий дім заявляв, що американські військові завдають ударів по суднах, які перевозять наркотики.

Зазначимо, США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Крім того, адміністрація Трампа заявляє, що в Америці зросла смертність внаслідок вживання опіоїда фентаніл. У контрабанді цього наркотику до США також звинувачують Мадуро.

Після операції із захоплення Мадуро Трамп заявив, що «потрібно щось робити» з Мексикою, та наголосив, що країною керують картелі. До того президент США повідомляв, що пропонував президентці Мексики Клаудії Шейнбаум допомогти розв’язати проблему картелей, але вона нібито відмовилась.