Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях в Мексиці
Президент США заявив, що країна знищила 97% наркотиків, які надходять морем
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка завдасть наземних ударів по наркокартелях, зокрема тих, які розташовані в Мексиці. Про це він повідомив в ефірі FoxNews 9 січня.
Під час розмови з журналістами Трамп заявив, що картелі керують Мексикою, і йому «дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною». За словами американського президента, наркокартелі вбивають 250-300 тис. людей у США.
«Ми знищили 97% наркотиків, що надходять морським шляхом. І тепер ми збираємося почати завдавати ударів на суші по картелях», – заявив Трамп.
Зазначимо, повідомлення Трампа про атаки на наркокартелі відбулися на тлі обстрілів кораблів у Венесуелі та захоплення президента країни Ніколаса Мадуро на початку січня. До того Білий дім заявляв, що американські військові завдають ударів по суднах, які перевозять наркотики.
Зазначимо, США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Крім того, адміністрація Трампа заявляє, що в Америці зросла смертність внаслідок вживання опіоїда фентаніл. У контрабанді цього наркотику до США також звинувачують Мадуро.
Після операції із захоплення Мадуро Трамп заявив, що «потрібно щось робити» з Мексикою, та наголосив, що країною керують картелі. До того президент США повідомляв, що пропонував президентці Мексики Клаудії Шейнбаум допомогти розв’язати проблему картелей, але вона нібито відмовилась.