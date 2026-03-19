Наслідки російської атаки на Одесу в ніч на 19 березня

У ніч четверга, 19 березня, росіяни знову масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки є влучання у житлову забудову міста. Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані», – ідеться в повідомленні.

Станом на 01:19 було відомо про трьох постраждалих через російську атаку на Одесу.

Уранці Лисак повідомив про ситуацію в трьох районах міста після нічної атаки.

У Приморському районі зафіксували пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих доставили у лікарню. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів.

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів у Київському районі. Загалом вибито близько 180 вікон. Один постраждалий отримав допомогу на місці.

У Хаджибейському районі сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку.

Загалом на всіх локаціях працюють штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства. Збір інформації щодо масштабів руйнувань продовжується, додав Лисак.

Як писав ZAXID.NET, пізно ввечері 18 березня російський дрон атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Відомо про руйнування. Також у Львові виявляють уламки ворожого дрона.