Авторкою твору є мисткиня Ольга Безпалків

Реєстр цінних мозаїк і керамічних панно Львова поповнився новим об’єктом. До нього внесли керамічне панно 1970 року з території колишнього заводу «Сільмаш» на вул. Городоцькій, 207. Авторкою твору є мисткиня Ольга Безпалків. Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомили у Львівській міськраді.

Як розповіла начальниця Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради Тетяна Балукова, нові об’єкти до реєстру потрапляють після фахового обстеження та збору необхідної документації.

«До нас періодично надходять повідомлення про нові адреси, оскільки працівникам Офісу охорони культурної спадщини досить складно охопити всю територію Львівської територіальної громади. Вона є великою, тому нам допомагають громадські діячі та активісти, які повідомляють про цінні, на їхню думку, твори монументального мистецтва. Ми оглядаємо такі об’єкти разом зі спеціалістами та визначаємо, чи варті вони внесення до реєстру», – зазначила Тетяна Балукова.

За її словами, цього разу до реєстру внесли керамічне панно, яке збереглося у хорошому стані.

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«У цьому випадку це твір на території колишнього заводу „Сільмаш“ за адресою вул. Городоцька, 207. Це керамічне панно 1970 року, яке перебуває у хорошому стані. Також вдалося встановити авторку твору. Особливо приємно, що це жінка, адже про внесок художниць-монументалісток того часу часто знають значно менше. Авторка роботи – Ольга Безпалків, художниця-керамістка, членкиня Національної спілки художників України. Колеги з Львівської політехніки заповнили інвентаризаційну картку, де внесли всі потрібні дані: розміри, матеріали, техніку виконання. Це саме кераміка, а не смальта, як у мозаїках», – розповіла посадовиця.

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В Офісі охорони культурної спадщини наголошують, що внесення до реєстру є лише першим етапом на шляху до отримання статусу пам’ятки. Оскільки для цього потрібно пройти складну процедуру. Зараз триває процес подання документів до Львівської обласної державної адміністрації, після чого матеріали скеровують до Міністерства культури.

Що відомо про це панно

Керамічне рельєфне панно, розташоване на фасаді колишнього заводу «Сільмаш» у Львові, є прикладом монументально-декоративного мистецтва радянського періоду. За стилістичними ознаками панно можна віднести до практики монументального мистецтва 1960–1970-х років, коли декоративні композиції активно інтегрувалися у громадську та промислову архітектуру. Твір виконано у техніці рельєфної кераміки з використанням глазурованих модулів, що формують цілісну пластичну композицію.

Декоративне рельєфне керамічне панно радянського періоду розміщене на стіні будівлі над цегляним цоколем. Композиція виконана із квадратних плиток у жовто-зеленій та коричневій кольоровій гамі. Панно зображає людей, родину, працю та аграрні мотиви — рослини, плоди й птахів, що створюють символічну сцену, характерну для мистецтва пізнього модернізму.

Об’єкт пов’язаний з історією розвитку промисловості Львова другої половини ХХ століття та діяльністю заводу «Сільмаш», одного з підприємств машинобудівного комплексу міста.

«Зараз ми активно шукаємо та фіксуємо ті об’єкти, які залишаються маловідомими. Вони розташовані на територіях заводів, підприємств, часто приховані від широкого загалу. Багато хто помилково вважає такі твори елементами радянської символіки, однак це не так. Їх створювали львівські майстри з керамічної фабрики, і вони є важливою частиною нашої культурної спадщини. Саме тому ці об’єкти потребують збереження», – підсумувала Тетяна Балукова.

Нагадаємо, реєстр цінних мозаїк і керамічних панно у Львові почали формувати у 2019 році після резонансної історії зі знищенням мозаїки «Рибки» на магазині «Океан». Станом на сьогодні до реєстру внесено вже понад 80 мозаїчних та керамічних панно. З повним списком можна ознайомитися тут.