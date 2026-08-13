Завербованого росіянина затримали під час підготовки до замаху

Польські спецслужби запобігли замаху на громадянина України та затримали виконавця. Ним виявився росіянин, повідомив у четвер, 13 серпня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polsat News.

За словами польського премʼєр-міністра, 7 серпня правоохоронці затримали у Варшаві завербованого російськими спецслужбами громадянина Росії. Він мав завдання вбити громадянина України, який також має американське громадянство.

«Ціль була незручною з точки зору режиму Путіна, і в останню хвилину, завдяки діям Агентства внутрішньої безпеки та поліції, вбивству вдалося запобігти», – розповів Туск.

Премʼєр-міністр зазначив, що спроба замаху стала першим випадком, коли хтось за наказом Росії готувався напасти на громадянина США на території іншої країни НАТО. Він подякував американським спецслужбам за співпрацю та нагадав, що Росія веде гібридну війну проти країн Західної Європи.

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Дональд Туск запевнив, що польські спецслужби готові до подібних сценаріїв у майбутньому. За його словами, польські дії щодо цього питання будуть «надзвичайно інтенсивними».

Доповнено 22:06. RMF FM повідомило, що жертвою російського агента мав стати підприємець в оборонній сфері. 29-річного підозрюваного, який готував на нього замах, затримали у варшавському районі Мокотув. Його заарештували на три місяці.

Нагадаємо, наприкінці липня на командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського скоїли замах. Нападника затримали – ним виявився 69-річний харківʼянин, якого завербували російські спецслужби під виглядом співробітників СБУ. Сам Оболєнський зазначив, що замах на нього свідчить про нездатність росіян досягти своїх цілей на фронті.