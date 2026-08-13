У Луцьку водій автомобіля Audi збив військовослужбовця ТЦК, який разом із групою оповіщення та патрульними зупинив його для перевірки документів. Після наїзду порушник втік, однак правоохоронцям вдалося розшукати та затримати його. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 12 серпня під час заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та патрульні зупинили 40-річного водія Audi. Під час перевірки документів чоловік почав рух автомобілем і збив військовослужбовця. Після цього водій не зупинився та поїхав з місця події.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Невдовзі правоохоронці встановили місце перебування автомобіля та водія. Чоловіка затримали й повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція статті передбачає від трьох до пʼяти років обмеження або позбавлення волі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як уточнили ZAXID.NET у Волинському обласному ТЦК та СП, стан військовослужбовця наразі стабільний. Після наїзду його госпіталізували для надання медичної допомоги. За результатами обстеження у потерпілого діагностували численні забої та забійні садна грудної клітки, ліктьових суглобів, колін та інших ділянок тіла.

Наразі військовослужбовець перебуває на лікарняному.

У Волинському ТЦК також зазначили, що на момент події водій Audi підлягав призову на військову службу та перебував у статусі порушника правил військового обліку. Бронювання або відстрочки він не мав.