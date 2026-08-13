У Львові затримали медика, який вимагав гроші у солдата за проведення додаткових обстежень та видачу медичної довідки про наявність захворювань, яка б стала підставою для визнання його обмежено придатним до військової служби.

Як вказано в ухвалі Галицького райсуду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, начальник пересувного рентгенівського кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Західного регіону медичних сил ЗСУ наприкінці липня 2026 року вимагав у солдата хабар.

Згідно з матеріалами справи, 17 липня медик при спілкуванні з солдатом повідомив, що йому потрібно провести додаткові обстеження та запропонував обговорити їх у ресторані «Святослав» у Винниках того ж дня. При другій зустрічі начальник пересувного рентгенівського кабінету заявив, що це вартуватиме 4,5 тис. грн. Солдат погодився заплатити, бо був переконаний, що це вартість додаткових обстежень.

Через три дні солдат повернувся для проходження додаткових обстежень. Тоді ж начальник пересувного рентгенівського кабінету заявив, щоб той заплатив йому тисячу доларів за видачу медичної довідки про наявність захворювань, яка б стала підставою для визнання його обмежено придатним до військової служби. За цю суму він обіцяв вплинути на інших лікарів.

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Солдат погодився на пропозицію, але звернувся до правоохоронців. Через 10 днів він передав медику тисячу доларів, але купюри були імітаційними, а не справжніми. Після цього його затримали та порушили кримінальну справу за ч.3 ст.369-2 ККУ. Підозрюваний також є військовослужбовцем та перебував у зоні бойових дій.

Суддя Людмила Мироненко обрала підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю сплати 66,5 тис. грн застави, його також відсторонили від посади. Слідство у цій справі триває.