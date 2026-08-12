Начальник підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині вимагав «данину» з підлеглих

Державне бюро розслідувань затримало начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, який систематично вимагав із підлеглих сплачувати йому частину зарплати. Правоохоронця затримали під час спроби втекти з України. Про це у середу, 12 серпня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, начальник підрозділу поліції охорони щомісяця вимагав зі 100 підлеглих сплачувати йому від 3 до 8 тис. грн зі свого грошового забезпечення та премій. Загальна сума «данини», яку керівники підрозділу отримували щомісяця, становила понад 300 тис. грн. Слідчі встановили, що така схема діяла близько року. Тим, хто відмовлявся платити гроші, погрожували несплатою премій або щорічної матеріальної допомоги.

8 серпня ДБР затримало начальника підрозділу поліції охорони під час спроби нелегально перетнути кордон. Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Суд уже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 1 млн 164 тис. грн.

Зазначається, що у червні цього року ДБР оголосило підозри заступнику начальника підрозділу, командиру роти та заступнику командира роти.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 5 серпня ДБР повідомляло про затримання офіцера Військової служби правопорядку у місті Дергачі на Харківщині. Він вимагав 10 тис. доларів хабаря у бійця, який перебував у СЗЧ.