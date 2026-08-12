Ольга Стефанішина не внесла 6 млн грн застави

Колишня посолка України у США та віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина, яку підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, не внесла визначену ВАКС заставу у розмірі 6 млн грн. Про це у середу, 12 серпня, повідомили hromadske та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ВАКС.

6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави – 6 млн грн. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, підозрювана має внести заставу протягом пʼяти днів, однак гроші на рахунок ВАКС від Ольги Стефанішиної не надійшли.

У разі несплати застави прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може клопотати про зміну запобіжного заходу. Водночас, за даними журналістів, 11 серпня сторона захисту подала до Апеляційної палати ВАКС апеляцію щодо обраного для Стефанішиної запобіжного заходу.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що НАБУ оголосило Ользі Стефанішиній підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Слідчі вважають, що експосолка через подругу придбала дві квартири у київському житловому комплексі, а також оплатила там ремонт вартістю 100 тис. доларів. Крім того, Стефанішина витрачала готівку на лікування родичів, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також правоохоронці наголошують, що підозрювана не внесла до декларації відомості про квартиру батьків, у якій проживала, та користування автомобілем Mercedes. Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення становить 13,9 млн грн.

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Крім того, прокурор САП вважає, що під час перебування на посаді віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина намагалася вплинути на результати конкурсів з обрання керівників НАБУ та НАЗК через підконтрольних владі членів комісії.

Захист Стефанішиної заявив, що подруга підзахисної придбала нерухомість для себе, користування батьківською квартирою було внесено до декларації в інший період, а автомобілем Mercedes вона користувалася лише 15 днів.

5 серпня прокурор САП клопотав про обрання для Стефанішиної запобіжного заходу у вигляді застави розміром 13,1 млн грн. Своєю чергою, експосолка заявила, що не має такої суми. 6 серпня ВАКС обрав для Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн грн.