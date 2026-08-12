Нову ракету застосовують на літаках Су-57М1

Фахівці ГУР виявили у новій російській крилатій авіаракеті С-71 «Монохром» компʼютерний модуль, який може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту. Про це повідомили у пресслужбі української розвідки у середу, 12 серпня.

За даними розвідки, серед компонентів ракети виявили комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin – пристрій американського виробництва.

«Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Загалом розвідка оприлюднила на порталі Waf&Sanctions інформацію про 35 електронних компонентів у різних зразках російського озброєння. Серед них – елементи пасивної радіолокаційної головки, які почали застосовувати на ударних дронах типу «Герань-2» для ураження українських ЗРК та РЛС.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, розвідники ідентифікували камеру, яку росіяни використовують у реактивних безпілотниках «Герань-4». За даними ГУР, у дронах цього типу застосовують китайські камери Honpho TS130C-01.

Зазначимо, ракета «Монохром» застосовується для автономного пошуку та атаки цілей без участі оператора. Вперше росіяни застосували її наприкінці 2025 року. Ракета оснащена уламково-фугасною авіабомбою ОФАБ-250-270 вагою 250 кг та візуальною системою самонаведення. Носіями таких ракет виступають російські винищувачі Су-57М1.