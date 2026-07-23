ШІ дозволить пришвидшити планування бойових дій

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України презентував інтелектуально-інформаційну систему «Марічка». Система розроблена за аналогом ШІ-моделі ChatGPT та покликана скоротити час аналізу даних для ухвалення рішень, повідомив 23 липня начальник інституту Юрій Клят, передає «Суспільне».

За словами Клята, ШІ-система має допомагати командирам військових підрозділів швидше ухвалювати рішення під час планування бойових дій. Інтеграція системи допоможе значно скоротити час аналізу масиву даних.

«На даному етапі командирам вищої ланки — управління бригади, армійського корпусу, угруповання військ — для ухвалення рішення на той чи інший вид бойових дій потрібно від 6 до 12 годин… Це кропіткий процес і це велика затрата у плані залучення людського ресурсу», – розповів Юрій Клят.

ШІ-система розроблена за принципом, подібним до ChatGPT, що дозволяє їй збирати та аналізувати інформацію, розраховувати співвідношення бойових потенціалів та моделювати можливі варіанти дій на полі бою. Система може збирати, обробляти та верифікувати дані, а також оцінювати необхідні ресурси та можливі втрати. За словами Клята, «Марічка» також може моделювати бойову обстановку на інтерактивній мапі та інформувати про її зміни.

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Голова інституту заявив, що «Марічка» допоможе скоротити цей процес до кількох хвилин. Водночас він наголосив, що система не замінює командування – остаточне рішення залишиться за командиром.

За словами Юрія Клята, ШІ-система вже успішно виконала завдання на тестових даних. Наразі триває навчання нейромережі та інтеграція документів із грифами «Для службового користування» та «Таємно». Згодом розробники почнуть працювати над впровадження ШІ в роботу з інформацією вищого рівня секретності.

Військові наголосили, що штучний інтелект вже активно впроваджений у дрони та системи, які управляють озброєнням, а також системах збирання та планування інформації.