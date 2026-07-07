Згодом створять українську версію інструмента

Україна стане першою країною у світі, яка адаптує міжнародний інструмент EdTech for Good Framework 2.0 до потреб національної системи освіти. Про це повідомила «Освіторія».

Оновлений фреймворк, розроблений UNICEF, допомагає оцінювати цифрові освітні платформи та сервіси зі штучним інтелектом за такими критеріями:

безпека для дітей;

захист персональних даних;

педагогічна ефективність;

прозорість роботи технологій;

доступність.

Адаптацію документа в Україні координуватиме WINWIN EdTech Center of Excellence спільно з Міністерством освіти і науки, UNICEF, представниками EdTech-бізнесу, освітянами та експертами.

Метою локалізації є зробити міжнародні критерії практичним інструментом для української освіти. Завдяки цьому можна буде оцінювати, наскільки цифрові продукти та рішення зі штучним інтелектом є безпечними, ефективними та відповідають потребам учнів і вчителів.

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Під час адаптації міжнародні стандарти узгодять з українським законодавством, освітніми стандартами та реальними потребами шкіл. До роботи долучаться державні органи, розробники освітніх технологій, педагоги, науковці та незалежні експерти.

За словами очільниці напряму інновацій та пілотів WINWIN EdTech Center of Excellence Тетяни Мануляк, безпека використання цифрових технологій має стати базовою вимогою для всіх рішень, які застосовують у школах. Вона наголосила, що система оцінювання повинна гарантувати захист даних дітей і підтверджувати ефективність освітніх сервісів.

Команда проведе відкриті консультації з учителями, розробниками EdTech-рішень, дослідниками та іншими зацікавленими. За їхніми результатами створять українську версію EdTech for Good Framework, яка стане орієнтиром для шкіл, розробників і держави під час впровадження цифрових технологій та штучного інтелекту в освіті.

EdTech for Good Framework 2.0 розробили UNICEF спільно з Міністерством закордонних справ Фінляндії, Asian Development Bank, компанією Arm та міжнародною експертною спільнотою. Під час оновлення документа свої пропозиції надали представники понад 60 країн світу, зокрема й експерти WINWIN EdTech Center of Excellence. Із часу запуску першої версії у 2024 році за цим підходом у світі вже оцінили понад 1400 цифрових освітніх рішень.