Температура повітря може зрости до 35°С тепла

Кінець літа дивує українців пекельною спекою, незабаром розпочнеться нова хвиля, а температура повітря місцями зросте до 35°С тепла вдень. Синоптики Українського гідрометцентру оприлюднили прогноз до 21 серпня.

Як вказано на сайті Укргідрометцентру, у четвер, 13 серпня, в Україні буде комфортна температура повітря вдень – від 22 до 26°С тепла. На Закарпатті – 27°С тепла.

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У п’ятницю, 14 серпня, у більшості українських областей денний максимум становитиме від 22 до 25°С тепла, на Закарпатті – 28°С тепла. Значних опадів протягом дня не прогнозують.

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У суботу, 15 серпня, у більшості областей України буде сонячна погода, без опадів. На Закарпатті – 29°С тепла, у інших західних областях до 26°С тепла. У інших областях України – до 24°С тепла.

У неділю, 16 серпня, температура повітря почне зростати по всій Україні. На Львівщині та Буковині денний максимум становитиме 30°С тепла, на Закарпатті – 32°С тепла, у інших західних областях до 29°С тепла. У інших областях країни температура повітря становитиме до 25–28°С тепла.

Карта погоди в Україні 16 серпня (клікніть для збільшення)

У понеділок, 17 серпня, у більшості областей денний максимум становитиме чи перевищуватиме 30°С тепла. Найсильнішою спека буде заході країни – до 33°С тепла. Протягом дня буде сонячно, без опадів.

Карта погоди в Україні 17 серпня (клікніть для збільшення)

За консультативним прогнозом синоптиків, із 18 до 21 серпня спека у більшості областей не відступатиме, а місцями навіть посилюватиметься, температура повітря може зрости до 35°С тепла. До прикладу, у Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Запоріжжі 21 серпня температура повітря становитиме близько 34°С тепла.

У частині західних областей після 18 серпня навпаки може бути зниження температури до комфортних значень.