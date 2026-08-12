Наслідки атаки на Новоросійськ 12 серпня

У ніч на 12 серпня дрони масовано атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Під атаку, ймовірно, потрапила портова інфраструктура. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Телеграм-канал Exilenova+ зауважує, що нічна атака стала однією з наймасштабніших для Новоросійська за останній час. Місцеві жителі повідомляли, що вибухи лунали щонайменше протягом п’яти годин.

Наслідки ударів по об’єктах у Новоросійську також зафіксували супутникові знімки та дані системи моніторингу пожеж NASA FIRMS.

Моніторингові канали стверджують, що удари могли припасти по портовій інфраструктурі, зокрема нафтових і зернових об’єктах. Серед можливих цілей називають Новоросійський комбінат хлібопродуктів, на території якого виникла пожежа.

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ПАТ «НКХП» – великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що налічує два елеватори та комплекс портових споруд. Загальна місткість сховищ підприємства становить 300 тис. тонн. Причальна інфраструктура дає змогу приймати судна дедвейтом до 72 тисяч тонн.

Моніторингова група «Кримського вітру», посилаючись на дані супутникової зйомки, повідомила, що в Новоросійську після нічної атаки безпілотників зафіксували пожежі на нафтовому терміналі та у Військовій гавані, де базуються кораблі й підводні човни Чорноморського флоту РФ.

Водночас російська влада заявила про пошкодження житлових будинків постраждалих унаслідок атаки на Новоросійськ. За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, уламки безпілотників упали на 21 житловий будинок, зокрема багатоквартирні, а також на чотири підприємства.

Він також заявив про загибель восьмирічної дитини та загалом вісьмох постраждалих у місті.

За його словами, у селищі Волна Темрюцького району уламки БпЛА нібито впали у дворі приватного будинку. Загинув чоловік. В Анапі внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок, постраждали двоє людей.

У Геленджику пошкоджено три приватні будинки, постраждали двоє людей.

На час публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки атаки на РФ.