Пожежа в гіпермаркеті «Епіцентр» в Запоріжжі 12 серпня

У ніч на 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожих ударів загорівся торгівельний центр «Епіцентр», а близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електропостачання. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:40 Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджений приватний будинок. Рятувальники загасили пожежу. У будинку вибиті вікна, також пошкоджені ворота й паркан.

Згодом Іван Федоров написав про пожежу в торгівельному центрі в одному зі спальних районів міста. За попередніми даними, люди не постраждали.

З оприлюднених фото й відео видно, що під атаку потрапив гіпермаркет «Епіцентр».

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Окрім того, через ворожий удар без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація, зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, через атаку російських балістичних ракет на Запоріжжя 11 серпня зупинився комбінат «Запоріжсталь». Унаслідок атаки загинули семеро працівників комбінату, які йшли до укриття.