Один із підозрюваних під вартою, інший – під цілодобовим домашнім арештом

У Києві затримали та оголосили підозру двом підліткам, які напали на двох жінок і побили їх. За даними слідства, хлопці напали на потерпілих через неприязнь, оскільки вважали, що ті не мають постійного місця проживання. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

За даними слідства, підозрювані – 16- та 17-річні мешканці Подільського району. Увечері хлопці вживали алкоголь, після чого скоїли напади.

Першу потерпілу підлітки зустріли на Поштовій площі. 17-річний хлопець ударив 48-річну жінку в обличчя кастетом, а його 16-річний товариш вдарив її кілька разів ножем у живіт. Після цього нападники втекли. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.

Того ж вечора на вулиці Межигірській вони напали на 43-річну киянку. 16-річний хлопець кілька разів ударив її кастетом по обличчю, спричинивши забій головного мозку та інші травми, кажуть в поліції.

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Правоохоронці повідомили обом неповнолітнім про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Дії 16-річного хлопця, який під час конфлікту завдав жінці кілька ударів ножем, кваліфікували також як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ).

16-річний підозрюваний перебуває під вартою, інший – під цілодобовим домашнім арештом. Прокурори оскаржують рішення суду щодо запобіжного заходу.

За хуліганство підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а за умисне тяжке тілесне ушкодження – до восьми років позбавлення волі.