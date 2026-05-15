Зі слів очевидців, дівчина накинулася на хлопця

На Тернопільщині поліція розслідує побиття неповнолітнього. До правоохоронців звернулися очевидці, які бачили, як дівчина на вулиці побила підлітка. Інцидент стався неподалік громадського закладу в Копичинцях.

За словами очевидців, 18-річна місцева жителька раптово накинулася на неповнолітнього хлопця. Вона била його руками та ногами, повідомили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 15 травня. Правоохоронці встановили, що потерпілим виявився 15-річний школяр з Копичинців.

За фактом побиття правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 126 КК України (побої та мордування). Потерпілого направили на судово-медичну експертизу.

Якщо провину дівчини доведуть, за умисне завдання побоїв їй загрожує штраф в розмірі 850 грн або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи на термін до одного року.