Поліція розслідує побиття 18-річною дівчиною підлітка на Тернопільщині
Про інцидент повідомила випадкова перехожа
На Тернопільщині поліція розслідує побиття неповнолітнього. До правоохоронців звернулися очевидці, які бачили, як дівчина на вулиці побила підлітка. Інцидент стався неподалік громадського закладу в Копичинцях.
За словами очевидців, 18-річна місцева жителька раптово накинулася на неповнолітнього хлопця. Вона била його руками та ногами, повідомили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 15 травня. Правоохоронці встановили, що потерпілим виявився 15-річний школяр з Копичинців.
За фактом побиття правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 126 КК України (побої та мордування). Потерпілого направили на судово-медичну експертизу.
Якщо провину дівчини доведуть, за умисне завдання побоїв їй загрожує штраф в розмірі 850 грн або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи на термін до одного року.