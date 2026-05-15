Раніше антикорупційні органи подали позов проти Литвиненка

Вищий антикорупційний суд визнав активи народного депутата IX скликання від партії «Слуга народу» Сергія Литвиненка необґрунтованими та постановив стягнути їх у дохід держави. Йдеться про три елітні автомобілі, повідомили у пʼятницю, 15 травня, у пресслужбах САП, НАЗК, а також «Центрі протидії корупції».

За даними САП, судді задовольнили позов прокурора щодо конфіскації трьох автомобілів, оформлених на низку людей та компаній, повʼязаних з народним депутатом. Правоохоронці не вказують імені фігуранта, але в ЦПК повідомили, що йдеться про нардепа Сергія Литвиненка.

Суд встановив, що протягом 2020-2021 років неофіційні водії нардепа та повʼязана з ним компанія придбали три авто:

Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску,

BMW 730LD 2020 року випуску,

BMW Х5 2020 року випуску.

«Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України», – йдеться у повідомленні САП.

Загальна вартість машин – понад 7,2 млн грн. Правоохоронці проаналізували доходи та видатків нардепа та його родини і встановили, що вони не могли законно придбати авто.

Усі три автомобілі конфіскували.

58-річний Сергій Литвиненко народився у Полтаві навчався в Чернігові та Ужгороді. Став народним депутатом від Слуги народу та обіймає посаду члена комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. У 2019 році його звинуватили у кнопкодавстві – той головував за нардепа Олександра Скічка. Через це Литвиненко обіцяв віддати свою місячну зарплату до благодійних фондів.

Голосував за розгляд законопроєкту про необовʼязковість спрощених закупівель для більшості замовників, а також за скандальну містобудівну реформу, яку впроваджували в інтересах забудовників. Крім того, у липні 2025 року проголосував за проєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.