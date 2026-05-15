У Львові оголосили відкритий конкурс на посади керівників освітніх закладів. Такі конкурси допомагають відібрати сильних управлінців, готових брати відповідальність, формувати команди та розвивати заклади. Конкурс оголосили у 7 школах, у ще 13 – триває подання документів, повідомили у ЛМР.

«Уже 6 років у Львові директорів шкіл обираємо через відкриті конкурси. І вже рік – керівників садочків. Для нас це не „конкурс заради конкурсу“. Це шанс привести в освіту сильних людей, дати можливість проявитися тим, хто готовий брати відповідальність, і підтримати тих, хто вже це робить у своїх закладах», – пояснив директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.

Конкурси на посаду керівників оголосили у семи закладах, там прийматимуть документи до 8 червня:

школа №30;

школа №44;

школа №77;

школа №23;

школа №98;

ліцей «Європейський»;

ліцей №57.

Водночас також триває подання документів у ще 13 закладів освіти:

школах №60, 68, 7 та 55 (до 25 травня);

ліцеях №75, 21, 37 (до 25 травня);

Львівській українській гуманітарній гімназії (до 25 травня);

гімназії «Провесінь» (до 25 травня);

школах №71 та №47 (до 28 травня);

Малехівській гімназії та Рясне-Руському ліцеї (до 29 травня).

Конкурси на посаду директорів шкіл у Львові проводять з 2020 року. За цей час обрали керівників для 87 шкіл та 19 садків.