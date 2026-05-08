Гасло на пікеті проти змін до Цивільного кодексу у Львові, 7 травня

Проєкт нового Цивільного кодексу провокує суперечки, а люди виходять на пікети, протестуючи проти внесення змін. У проєкті Цивільного кодексу є слово «доброзвичайність». Розберімось, що воно означає.

У самому проєкті нового Цивільного кодексу «доброзвичайність» визначена так: сукупність моральних норм та принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку, усталених у суспільстві.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «доброзвичайність» – це термін, яким іменують загальноєвропейський стандарт (boni mores), що давно міститься в цивільному законодавстві країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів тощо.

«Цим питомо українським словом, підібраним фаховою філологічною групою, ми просто замінюємо застарілий пострадянський штамп “моральні засади суспільства”, який історично походить ще від радянського формулювання про “моральні принципи будівничого комунізму”», – написав голова ВР.

За словами Руслана Стефанчука, український правник Сергій Головатий запропонував замінити термін «моральні засади суспільства» на «доброзвичайність».

Редакторка та мовознавиця Ольга Васильєва розповідала «Главкому», що це слово є у словнику, щоправда, із позначкою «застаріле».

«Багато хто думає, що законотворці вигадали це слово, однак воно є і в сучасному академічному тлумачному словнику СУМ-20 (щоправда, з позначкою “застаріле”), і у старих словниках (Кримського і Єфремова, Ізюмова), де таким словом перекладено російські “нравственность” і “благонравие”», – пише Ольга Васильєва.

