Розгляньмо одне із завдань, яке може бути на НМТ-2026

На НМТ з української мови буде завдання із фразеологізмами. Якщо ви покладаєтесь лише на свою логіку, то шанс надати правильну відповідь залишається під питанням.

Розгляньмо одне із завдань, яке може бути на НМТ-2026. Потрібно добрати до фразеологізму «У свинячий голос» відповідне йому значення:

дуже голосно;

заздрісно;

несвоєчасно;

даремно;

лайливо.

Правильна відповідь: несвоєчасно.

