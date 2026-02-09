Цей фразеологізм треба знати до НМТ: що означає «у свинячий голос»
На НМТ з української мови буде завдання із фразеологізмами. Якщо ви покладаєтесь лише на свою логіку, то шанс надати правильну відповідь залишається під питанням.
Розгляньмо одне із завдань, яке може бути на НМТ-2026. Потрібно добрати до фразеологізму «У свинячий голос» відповідне йому значення:
- дуже голосно;
- заздрісно;
- несвоєчасно;
- даремно;
- лайливо.
Правильна відповідь: несвоєчасно.
Раніше ZAXID.NET публікував перелік усіх фразеологізмів, які треба знати до НМТ з української мови, а також, де пройти тести з усіх предметів, щоб підготуватись до НМТ-2026.
Вступники 2026 року також можуть пройти онлайн демоверсії НМТ з трьох обов'язкових предметів – української мови, математики та історії України.
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
