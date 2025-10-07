Пишуть і вживають неправильно: пояснення філологів, чому «наразі» – це не «зараз»
Українці люблять використовувати слово «наразі», але помиляються на письмі, а також деколи вживають його неправильно. Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко пояснював для «ВВС Україна», як його правильно використовувати.
Слово «наразі» є прислівником і писати його потрібно разом, а не окремо («на разі»). Колись це слово було діалектним, але зараз є частиною літературної мови.
«Журналісти поступово закріпили слово в мові ЗМІ, воно стало частиною літературної мови. Проте через недбалість і неуважність чимало хто вживає його неправильно, надаючи йому значення "нині", "тепер", "зараз". Це слово в живомовному середовищі ніколи такого значення не мало», – пише Олександр Скопненко.
За словами філолога, правильно використовувати «наразі» як відповідник «поки що». Такої ж думки дотримується редакторка та філологиня Ольга Васильєва.
Правильні приклади вживання слова «наразі»:
- Наразі я залишусь дома.
- Олег святкуватиме день народження на вихідних, але наразі не повідомив деталі.
