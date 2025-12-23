Сімейне читання доповнить змістовне дозвілля

На різдвяні свята і зимові канікули діти матимуть багато вільного часу. Щоб вони не просиджували у гаджетах, займіть їх змістовним дозвіллям. «Освіторія» зібрала 10 нових книжок українських видавництв з тематичним святковим змістом.

Для читачів від 0 років

«Шусть і Шуня. Різдвяна ялинка», Аксель Шеффлер (видавництво «Артбукс»). Книжка-картинка для найменших. Персонажі Шусть та Шуня зʼясовують, куди зникло печиво з ялинки. Автор знайомить дітей з навколишнім світом, книжка містить вправи з лічби та обговорення питань чесності та доброти.

Для читачів від 4 років

«Різдвяні історії під подушку», Наталія Пашинська (видавництво «Чорні вівці»). Веселі розповіді про те, як готуються до святкування Різдва в сім’ї лісових тварин. Діти дізнаються, що полюбляють їсти їжаки, опосуми і чому коала не любить Різдва. Короткий формат текстів та проста лексика підходять для розвитку навички читання в дошкільнят.

«Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії до Китаю», збірка оповідань (видавництво «Читаріум»). Збірка казок з оповіданнями про традиції і свята в Ісландії, Італії, Китаї, Швеції, Німеччині, Азербайджані та Індії. Які святкові бажання загадують у різних країнах світу. Книжка знайомить з різноманітністю культур і традицій різних культур.

«Таємна робота Санта-Клауса», Мікеле Д’іньяціо (видавництво «Читаріум»). Автор описує Санту як звичайного працівника, що має свій графік, зарплату й керівника. Коли на Полюсі настає економічна криза, міжнародна пошта зменшує витрати на утримання команди Санти. Де шукає нової роботи до душі Санта, дізнавайтеся з книжки.

Для читачів від 6 років

«Різдвяний довідник Санти», Крістофер Едж (видавництво «Жорж»). Про різдвяну місію Санти, якому ельфи підготували довідник. Він містить поради про те, що робити, якщо дитина прокинеться від того, що впав мішок із подарунками на балкон, чи справді санчата самі себе везуть, як впорядкувати подарунки, щоби нічого не забути. Це гарна підказка для батьків, яка допоможе відповісти на питання дітей, як подарунки потрапляють під подушку.

Для читачів 4-7 років

«Коляда з лицарями», Ольга Купріян (видавництво «Портал»). Книга з традиціями, як святкували колись наші предки, наприклад, за часів Великого князівства Литовського. У художню оповідь вбудований історичний контекст.

Для читачів віком від 8 років

«Муха, дзвоник і Різдво», Віка Мізюк («Видавництво Старого Лева»). Розповідь про дівчинку Марійку, яка має прізвисько Муха, та її різдвяні пригоди. Вона отримує загадковий срібний дзвоник, який має чарівну силу. Про випробування самостійністю і чарами, пригоди разом з друзями-однокласниками та котом Генріхом.

Для читачів віком від 10 років

«Фантастичні пригоди різдвяної компанії», Корінна Гізелер (видавництво «Жорж»). Захоплива книжка знайомить з магічним світом, де коту-гульвісі Лівінгстону може зателефонувати Санта-Клаус і попросити про допомогу. Головна героїня вирушає на Північний полюс, щоби врятувати свято. Головний ворог – хакер, що заблокував комп’ютер Санти й зупинив роботу компанії.

«Коли сніг пахне мандаринками», збірка оповідань («Видавництво Старого Лева»). Оповідання сучасних українських авторів, головними героями якої є звичайні підлітки. Історії акцентують на осмисленні дружби, щастя, сім’ї і різдвяного дива.

Для читачів від 16 років і дорослих

«Велика різдвяна книжка», Надійка Гербіш та Ярослав Грицак (видавництво «Портал»). Есеї поєднані з історичною експертизою. Автори акцентують на фактах, роздумах про релігію, масову культуру. Різдво подається у традиційному розумінні, водночас аналізується його комерційні символи. Вся правда про Діда Мороза, зв’язок британського гурту The Beatles із Різдвом, легенди навколо відомої колядки «Тиха ніч» і традиційний український різдвяний стіл і кутю.