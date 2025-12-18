Пергий поїзд вирушить 26 грудня

У Стрийському парку у Львові 27 грудня почнуть курсувати прогулянкові поїзди. Вперше дитяча залізниця працюватиме у зимовий період. Усіма процесами займатимуться юні залізничники під наглядом досвідчених викладачів-інструкторів. Про це повідомили у ЛОВА.

Поїзди курсуватимуть зі станції «Сонячна» у Стрийському парку (вул. Івана Франка, 156) щовихідних з 11:30 до 17:00:

27–28 грудня;

3–4, 10–11, 17–18, 24–25, 31 січня;

1 лютого.

Мандрівка тривалістю у 1,2 км триватиме 20 хв. Вартість квитка дорослого – 130 грн, дитячого до 12 років – 98 грн. Квитки на поїзд можна купити у застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

«Юні залізничники керуватимуть локомотивами, будуть провідниками, черговими по станції, оглядачами-ремонтниками колій та рухомого складу. Загалом на Львівській дитячій залізниці навчається понад 500 дітей шкільного віку. Теоретичні знання, отримані під час навчального року, хлопці та дівчата закріплюватимуть у реальному виробничому процесі», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

На безплатне навчання у гуртках «Укрзалізниці» можна записати дітей віком 10–12 років за посиланням.