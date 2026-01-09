Внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки припинили газопостачання для 376 абонентів на кількох вулицях. Про це 9 січня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Пізно ввечері 8 січня Росія атакувала Львів балістичною ракетою, її тип встановлюють. Атака пошкодила обʼєкт критичної інфраструктури. Після серії вибухів у Львові мешканці відчули у повітрі незвичний запах та скаржились на перебої з газопостачанням.

9 січня Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетної атаки у Рудно спрацювала автоматична система безпеки газу. Тому для 376 абонентів тимчасово припинили газопостачання на кількох вулицях.

«Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть», – повідомив мер Львова.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія масовано атакувала українські міста ракетами та ударними дронами. Відомо про влучання в житлові багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені. Внаслідок атаки на Львів цивільні не постраждали.