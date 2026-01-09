Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

У Львові під час повітряної тривоги пізно ввечері в четвер, 8 січня, пролунала серія вибухів. Атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Повітряну тривогу оголосили через загрозу балістики з полігону «Капустин Яр».

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 23:35. Вже за кілька хвилин львів’яни почули серію вибухів. О 00:12 оголосили відбій повітряної тривоги у Львівській та сусідніх областях. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що тривога була оголошена у зв’язку із загрозою застосування дальнього балістичного озброєння з полігону «Капустин Яр». До слова, на цьому полігоні дислокуються балістичні міжконтинентальні ракети «Орєшнік», якими Росія атакувала Дніпро у листопаді 2024 року.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

«Цієї ночі можуть бути нові загрози. В разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття», – повідомив Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що наразі не відомо, чи Росія атакувала Львів ракетою «Орєшнік». Наразі на місці влучання працюють відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.

Додамо, що востаннє Росія атакувала Львів 23 грудня 2025 року. Під атакою дронів був обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення 8 січня президент Володимир Зеленський попередив про можливий масований удар РФ по Україні 9 січня. Про загрозу масованого удару по Україні в найближчі кілька днів повідомляло й посольство США в Україні.

Новина доповнюється...