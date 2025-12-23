Вранці у вівторок, 23 грудня, у Львові та Львівській області оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів, а також загрозу ракетного удару. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під атакою дронів був обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

«Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант. Вистоїмо», – написав Максим Козицький.

Повітряна тривога для окремих районів розпочалась о 06:10 (для Львова – о 06:40) та тривала до 09:10. Ворожі безпілотники атакували Львівську область, наразі інформації про загиблих чи поранених не було.

Нагадаємо, що на початку грудня росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками та ракетами. Після цього в області запровадили тривалі відключення світла.

