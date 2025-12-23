Тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал

Вранці вівторка, 23 грудня, через тривалу повітряну тривогу можливі тимчасові зміни у русі громадського транспорту. Як повідомила Львівська міськрада, тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал, а також можливі зміни автобусних маршрутів №14, 52, 84, 92.

Як повідомила міськрада, проїзд мостом на вул. Городоцькій може бути обмежений. У разі повного перекриття руху громадський транспорт здійснюватиме об’їзд по вул. Авіаційній. Це стосується автобусних маршрутів №14, 52, 84, 92.



Крім того, через традиційний затор на вул. Хуторівці (ринок не працює під час повітряної тривоги і автомобілі очікують заїзду на ринок) тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 06:40, відбій був о 09:10. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що на території області були ворожі безпілотники.

Під атакою дронів був обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури. Максим Козицький повідомив про наслідки атаки.