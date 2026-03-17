Українські військові прибули для допомоги у збитті іранських дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 201 українського експерта, який перебуває на Близькому Сході та допомагає партнерам боротися з дроновими атаками. Про це він повідомив у вівторок, 17 березня, під час виступу перед парламентом Великої Британії.

За словами президента, українські військові експерти вже прибули до ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії. Крім того, українські фахівці прямують до Кувейту.

«Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів Shahed», – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що українські військові прибули на Близький Схід за запитами країн-партнерів, зокрема і США. Він розповів, що направлення експертів фактично є «частиною дронової угоди», яку Україна раніше пропонувала США. До слова, 13 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України в захисті від іранських ударних БпЛА.

«Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залучить українських експертів для протидії іранським дроновим атакам. Того ж дня Володимир Зеленський ініціював поміч в боротьбі з БпЛА на Близькому Сході, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

5 березня газета Financial Times повідомила, що Пентагон та щонайменше одна країна Перської затоки проводять переговори щодо можливого придбання українських дронів-перехоплювачів. Видання WSJ заявило, що придбання дронів швидше за власний уряд розглядає найбільша нафтова компанія світу – Saudi Aramco.

9 березня Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід вирушили українські експерти, які допоможуть країнам Перської затоки збивати іранські дрони. На думку президента, Україна має експертизу та досвід, щоб протистояти таким атакам та допомагати партнерам отримати необхідні навички збиття БпЛА.

Зеленський заявив, що пишається тим, що американці звернулися за допомогою саме до України, та додав, що країна «має карти» завдяки військовим та промисловості. Після цього Трамп заявив, що США буцімто не потребують допомоги України у захисті від іранських дронів.