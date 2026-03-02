За словами президента, лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами

Президент Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих українських фахівців із перехоплення іранських дронів до країн Близького Сходу, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg 2 березня.

За словами президента, за чотири роки повномасштабної війни Київ набув унікального досвіду у перехопленні дронів, зокрема іранських «шахедів», які зараз застосовуються проти таких країн, як Об’єднані Арабські Емірати, Катар і Саудівська Аравія.

«Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир’я. (Після встановлення перемир’я) ми надішлемо наших найкращих операторів перехоплювачів дронів до країн Близького Сходу», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що перемир’я також може бути оголошено на два місяці або два тижні, щоб українці «допомогли країнам Близького Сходу захистити цивільне населення».

«Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають добрі відносини, перш за все економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю так само», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. У результаті масованих авіаударів по Ірану загинули верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал Абдулрахім Мусаві, міністр оборони генерал Азіз Насірзаде та десятки інших іранських військових командирів.

У відповідь на авіаатаки Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Іранські дрони також атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі.

2 березня президент США Дональд Трамп заявив, що операція «Епічна лють» проти Ірану може тривати п’ять тижнів, але є ймовірність, що вона затягнеться «на довший термін». Також він не виключив відправку наземних військ до Ірану, якщо в цьому буде потреба.