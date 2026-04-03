Директора фірми-підрядника зобов'язали повернути державі 500 тис. грн

Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора компанії «Украгробуд-Інвест» Андрія Джуса винним у підробці документів та у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб і призначив йому 3 роки іспитового терміну, зобов’язавши відшкодувати Управлінню капітального будівництва в Івано-Франківській області 500 тис. грн.

Вирок винесли 30 березня. Йдеться про привласнення 14,8 млн грн під час будівництва навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська.

Суд встановив, що для реалізації схеми Андрія Джуса формально призначили директором ТОВ «Украгробуд-Інвест». У 2021 році компанія з пропозицією 45,6 млн грн виграла аукціон з будівництва школи в Чукалівці, організований Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області. УКБ в цей час очолював Володимир Лунів. На підставі фіктивних документів підрядник отримав 14,8 млн грн за фактично невиконані роботи.

Під час судового засідання Андрій Джус уклав з прокурором угоду про визнання вини, зобов’язавшись перерахувати 500 тис. грн на рахунок Управління капітального будівництва, а ще 500 тис. грн – на допомогу ЗСУ. Як наслідок, суддя Маркіян Галабала визнав його винним у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та підробці документів і призначив 7 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як встановило слідство, підрядник та директор Управління капітального будівництва діяли під контролем організатора схеми. За матеріалами судового реєстру, окрім Андрія Джуса та Володимира Луніва, третім підозрюваним є Віталій Андрійчук.

За інформацією Youcontrol, останній пов’язаний з низкою компаній, серед яких «Оп-Арт-Стандарт». Пропозицію цієї фірми, попри нижчу від переможця ціну, відхилили під час торгів за будівництво школи.

Віталій Андрійчук наразі працює заступником начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів. У цій структурі після звільнення з УКБ працював і Володимир Лунів. У 2023 році Луніва разом з підлеглим затримали на хабарі за безоплатну передачу в користування спецтехніки підприємства. У 2025 році суд призначив посадовцям по 150 тис. грн штрафу.