Володимира Луніва та Леоніда Попадюка затримали під час одержання грошей у службовому кабінеті

Івано-Франківський міський суд визнав начальника відділу енергоефективності та механізації Дністровського басейнового управління водних ресурсів Володимира Луніва та його підлеглого Леоніда Попадюка винними в одержанні неправомірної вигоди. За передачу в оренду за хабарі спецтехніки БУВР посадовцям призначили по 150 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 17 квітня. Йдеться про схему, яку налагодили посадовці Дністровського БУВР у 2023 році. За хабарі Володимир Лунів та Леонід Попадюк надавали в користування спецтехніку підприємства – бульдозери, екскаватори, трактори тощо. Поліцейські з’ясували, що загалом за рік посадовці не уклали жодного договору оренди, натомість всі гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд.

Обвинувачених затримали у службовому кабінеті під час одержання частини з 150 тис. грн хабара за передачу в оренду спецтехніки Дністровського БУВР мешканцеві села Діброва Тлумацької громади. Під час судового засідання Володимир Лунів та Леонід Попадюк визнали свою вину та попросили суворо їх не карати.

До роботи у БУВР Володимир Лунів (ліворуч) керував Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала ексначальника відділу енергоефективності та механізації Дністровського басейнового управління водних ресурсів та його підлеглого винними в одержанні неправомірної вигоди і призначила їм по 150 тис. грн штрафу. Засуджені мають сплатити за проведення експертиз 3,8 тис. грн. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, що до роботи в Дністровському БУВР Володимир Лунів керував Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області. У 2021 році він став фігурантом справи про привласнення 14,8 млн грн під час будівництва сільської школи поблизу Івано-Франківська.