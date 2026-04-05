США використовують Patriot для збиття іранських дронів та балістичних ракет на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до скорочення поставок критично необхідних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Це повʼязано з затяжною війною на Близькому Сході, розповів він в інтервʼю Assosiated Press, опублікованому 5 квітня.

За словами президента, допомога партнерів може скоротитися на тлі війни на Близькому Сході. США та Ізраїль ведуть бойові дії з кінця лютого та активно застосовують озброєння, якого також потребує Україна.

«Ми повинні визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я боюся, що довга війна (в Ірані – ред.) дасть нам менше підтримки», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що найбільше занепокоєння у нього викликають системи Patriot, які Україна застосовує для збиття російських балістичних ракет. За його словами, Україна досі не має ефективної альтернативи американським системам. Президент зауважив, що ракети та системи Patriot ніколи не постачалися у достатній кількості, і чим довше триває війна з Іраном, тим меншим ставатиме «пакет, який для нас і так не дуже великий».

За словами президента, він розраховував на європейських партнерів, які можуть закупити батареї до Patriot попри обмежений арсенал та виробничі потужності США. Втім, війна проти Ірану спричинила шок у глобальній економіці, ще більше напруживши ресурси партнерів.

Нагадаємо, 27 березня Washington Post опублікував статтю про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для ЗСУ, на війну в Ірані. На тлі цього міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен ініціював перевірку. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, проте не виключив такої можливості. Згодом очільник МЗС України Андрій Сибіга розповів, що США запевнили його у відсутності планів перенаправляти зброю.

Втім, вже 1 квітня газета Financial Time повідомила, що президент США Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, якщо європейські союзники не долучаться до ініціативи з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. До того він натякав, що США можуть вийти з НАТО, якщо країни-партнери не допоможуть у війні проти Ірану.