Раніше ЗМІ повідомили про ризик перекидання американської зброї, призначеної для України, на Близький Схід

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен ініціював перевірку, чи дійсно зброя американського виробництва, які закуповують для України в межах ініціативи PURL, надходить до України. Про це він заявив у коментарі Euronews 27 березня.

Перевірку анонсували на тлі матеріалу Washington Post про те що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для ЗСУ, на війну в Ірані. Тоді видання повідомило, що США розглядають варіант передачі вже закупленого озброєння у межах програми PURL.

За словами Хяккянена, Фінляндія перевірить, чи виконує США контракти, підписані з європейськими країнами НАТО, які долучилися до програми закупівлі американського озброєння для України.

«Ми щоразу оцінюємо, як витрачаються гроші, і ми віримо, що механізм працює. Звичайно, якщо є проблеми, тоді ми повинні це переглянути», – сказав міністр.

За даними Euronews, США мають передати необхідні Україні системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про новий механізм Prioritized Ukraine Requirements List (Список пріоритетних потреб України), який передбачає створення пріоритетного списку товарів військового призначення на основі запитів України, затвердженого НАТО. У межах механізму європейські партнери та Канада зможуть фінансувати постачання американської зброї та технологій через добровільні внески.

До ініціативи долучилася низка європейських країн, які оголосили про внески в PURL для підтримки України. За словами генсека НАТО Марка Рютте, станом на березень 2026 року, в межах ініціативи Україні вже поставили близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

Втім, через війну в Ірані, яка триває місяць, існує ризик того, що США може ухвалити рішення про перенаправлення своїх активів до Ірану. 27 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.