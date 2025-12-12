Україна отримає велику партію американського озброєння до кінця року

До кінця 2025 року Україна отримає за програмою закупівлі американської зброї коштом західних партнерів (PURL) озброєння на 5 млрд доларів. Про це у пʼятницю, 12 грудня, повідомила «Суспільному» заступниця Генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська.

За словами посадовиці, до кінця грудня 2025 року Україна отримає військове обладнання зі складів США – здебільшого йдеться про системи протиповітряної оборони. Також передадуть боєприпаси та критичні запчастини.

За словами Шекерінської, логістика програми працює цілодобово через польські та румунській хаби. Фінансування оборонних пакетів здійснюють європейські союзники та Канада, а також Австралія та Нова Зеландія, які нещодавно долучилися до програми PURL.

«Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL — це буквально різниця між життям і смертю», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, 1 грудня Нідерланди оголосили про надання 250 млн євро на закупівлі в межах PURL. За даними нідерландського Міноборони, оборонний пакет включатиме засоби ППО та боєприпаси для винищувачів F-16.