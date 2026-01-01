У день народження Степана Бандери у Львові відбулося віче біля його пам'ятника

У четвер, 1 січня, у Львові відбулося віче з нагоди 117 річниці з дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери, у якому взяли участь представники обласної та міської влади, народні депутати, львів’яни та гості міста.

Учасники заходу заспівали патріотичних пісень, також відбулася молитва за Україну. На віче виступили перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик, виконувач обов’язків голови Львівської облади Юрій Холод та перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, які подякували силам оборони, які сьогодні на фронті боронять Україну від російської агресії.

«У нас немає спільної мови з москалями (така назва статті Степана Бандери – Ред.), бо москаль і далі хоче нашу територію, мову, культуру. Хоче так, щоб України не було», – зазначив Юрій Холод.

«Україна ніколи не корилася і не буде коритися… Я гордий тим, що я українець, що ми маємо лідерів, на яких можемо рівнятися», – додав Андрій Москаленко.

Також під час віче вручили диплом лауреату обласної премії імені Героя України Степана Бандери у 2025 році. Нею відзначили Дрогобицьку центральну міську бібліотеку імені В'ячеслава Чорновола.