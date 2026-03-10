У четвер, 5 березня, Дрогобицький міськрайонний присудив учню 11-В класу ліцею №3 ім. В’ячеслава Чорновола у Дрогобичі три роки позбавлення волі, спростивши цей вирок на користь одного року іспитового строку за пограбування та побиття неповнолітнього хлопця.

За матеріалами справи, інцидент стався 15 жовтня 2025 року на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі. Одинадцятикласник підійшов до компанії незнайомих хлопців і помітив, що один із них має при собі значну суму грошей. Після цього він вирішив їх викрасти.

Школяр звернувся по допомогу до свого знайомого, який також є неповнолітнім, проте збрехав знайомому, сказавши, що один із хлопців у компанії його ображав.

Після цього підлітки підійшли до юнака, у якого були гроші, і одинадцятикласник почав його бити. Потерпілий намагався втекти до відділення «Нової пошти», однак нападники наздогнали його, повалили на землю та знову побили. Опісля цього одинадцятикласник вкрав із кишені потерпілого 8 тис. грн, коли його знайомий цього не бачив.

У суді школяр визнав провину, повернув потерпілому гроші та попросив його суворо не карати.

Суддя Лілія Гарасимків призначила одинадцятикласнику три роки позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з випробуванням на один рік. Вирок можна оскаржити в апеляції.