Найбільша проблема виникла на вул. Дмитра Донцова

Через процес перебронювання працівників приватна компанія «АТП–0928» упродовж 8-9 березня не вивозила сміття в різних районах Івано-Франківська. Про це у вівторок, 10 березня повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Найбільша проблема виникла на вул. Дмитра Донцова, де майданчик для збору побутових відходів перетворився на стихійне сміттєзвалище.

«Проблема з вивозом сміття була внаслідок того, що в “АТП–0928” закінчилося бронювання працівників. Під час перебронювання частина працівників не виходили. Сьогодні за ніч ці проблеми, особливо на вул. Донцова, прибрали. Уже в тих районах, де були скарги, буде набагато кращий вивіз сміття», – зазначив міський голова.

Додамо, «АТП–0928» займається вивезенням сміття в Івано-Франківську з 1988 року. На підприємстві працює 85 людей, які щоденно збирають побутові відходи з понад 200 контейнерних майданчиків міста, а також Тисменицької громади. За інформацією Youcontrol, ПрАТ «АТП–0928» належить львів’янину Андрію Білоніжко та франківцю Ігорю Воробцю.