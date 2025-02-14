Нові тарифи набувають чинності з 1 березня

З 1 березня мешканці багатоквартирних будинків та приватного сектору Калуша платитимуть за вивезення сміття 55 грн, а жителі сіл громади – 48 грн. У вартість тарифу включили також вивезення та видалення великогабаритних та ремонтних відходів.

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Калуської міської ради 13 лютого. Переглянути тарифи на вивезення сміття просило ТОВ «Еко Прикарпаття», яке надає послугу з управління побутовими відходами Калуській громаді з 2021 року.

«Компанія не ввела в тариф деякі складові, завдяки чому він менший, ніж міг бути. А саме: інвестиційну складову – це придбання нових автомобілів та контейнерів, друга – зменшили прибуток з 15 % до 4%», – зазначили в мерії.

Вартість вивезення сміття для мешканців Калуша зросла на 65% і становитиме 55,55 грн. Мешканці сіл громади платитимуть 48,25 грн (ріст на 43%). Нові тарифи набувають чинності з 1 березня. У вартість тарифу включили також вивезення та видалення великогабаритних та ремонтних відходів.