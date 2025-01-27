Калушани зібралися на громадські слухання і віддали 1055 голосів проти підвищення тарифів

У середу, 29 січня, на сесії Калуської міської ради планують скасувати рішення виконавчого комітету про збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення. Робитимуть це на вимогу понад тисячі мешканців міста, які проголосували проти цього на громадських слуханнях.

Нові тарифи на воду у Калуші почали діяти з 1 січня 2025 року. Загалом постачання та відведення кубометру води для мешканців міста подорожчало з 48 до 75 грн (з ПДВ). 18 січня калушани зібралися на громадські слухання і віддали 1055 голосів за скасування рішення виконкому про підвищення тарифів.

Підтримали подорожчання води 182 учасники слухань, зокрема, ймовірно, і працівники «Калуської енергетичної компанії», директора якої Петра Шевчука запідозрили у зловживанні службовим становищем. Перед громадськими слуханнями він видав наказ, яким зобов’язав працівників КП взяти активну участь в обговоренні, адже тариф впливає на їх заробітну плату та соціальні гарантії.

Працівників КЕК зобов'язали взяти активну участь в обговоренні, адже тариф впливає на їх заробітну плату

У понеділок, 27 січня у Калуській міській раді повідомили про початок роботи комісії, яка розслідуватиме дії директора КП, та анонсували скликання сесії, на якій плануюють скасувати рішення виконкому від 16 грудня 2024 року «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству «Калуська енергетична Компанія» на 2024 рік».

За словами міського голови Калуша Андрія Найди, після повернення до старих тарифів на воду щомісячні видатки з бюджету на компенсацію різниці тарифів складатимуть 3,5 млн грн.