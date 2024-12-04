Через скарги бурштинців у міськраді вирішили не підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення

В Івано-Франківській області міський голова Бурштина Василь Андрієшин зупинив рішення виконкому про підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Сайт «Курс» розповів, що міськрада планувала вдвічі збільшити плату за комунальні послуги.

Зазначимо, що виконком Бурштинської міської ради 28 листопада ухвалив рішення про підвищення тарифів з початку 2025 року. Згідно з рішенням, містяни мали платити за водопостачання по 62,59 грн за м³, а за водовідведення – 56,14 грн за м³. Таку вартість запропонувало КП «Житловик». Однак до того бурштинці платили по 27,64 грн за постачання води та 28,84 грн за відведення.

Мер Бурштина Василь Андрієшин, що після рішення виконкому до нього звернулися безліч містян. Питання про ціну на водопостачання та водовідведення розглянуть на сесії міськради

«Після обговорення на сесії, скоріш за все, ухвалять рішення про встановлення нижчих тарифів, ніж пропонує КП "Житловик". Водночас потрібно врахувати, що міська рада змушена і надалі компенсувати різницю в тарифах КП «Житловик», а це приблизно від 4 до 8 млн грн на рік. Ці гроші могли б бути використані на інші важливі потреби громади, а також на підтримку ЗСУ», – йдеться у повідомленні міського голови.

Розпорядження Василя Андрієшина, яким він зупинив рішення про підвищення тарифів

Мер зазначив, що очікує від містян активної позиції не лише у соцмережах, оскільки на останнє громадське обговорення, яке стосувалося тарифів, ніхто не прийшов.

Додамо, що керівником бурштинського КП «Житловик» з 2021 року є Зіновій Шафран.