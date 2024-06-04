З 1 червня в Україні тариф на електроенергію для населення зріс на 60%

Тариф для населення 4,32 грн/кВт-год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у понеділок, 3 червня, пише пресслужба відомства.

«Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями – “Енергоатомом” та “Укргідроенерго”, а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає понад 7,5 грн», – сказала Світлана Гринчук.

Заступниця міністра енергетики нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго». Підвищення тарифу для населення дозволить відновити державну генерацію, переконані у міністерстві.

«Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів», – пояснила Гринчук.

Вона додала, що літо 2024 року буде складним періодом, адже потрібен час на відновлення зруйнованих об’єктів генерації.

Нагадаємо, 1 червня в Україні офіційно підвищили тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Раніше тариф на електроенергію в Україні становив 2,64 грн/кВт-год. Діятиме новий тариф менше ніж рік — до 30 квітня 2025 року.