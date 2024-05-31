Тариф на електроенергію в Україні зріс майже вдвічі

Кабінет міністрів України під час засідання уряду у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про це повідомили у прес-службі міністерства енергетики України.

Відповідно до рішення уряду, з суботи, 1 червня, єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт-год.

При цьому протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року) Кабмін встановив пільговий тариф для споживачів, які проживають у будинках обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), на рівні 2,64 грн/кВт-год. Такий тариф діятиме за умови споживання в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.

«Нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт-год.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Герман Галущенко також зазначив, що наразі держава не може утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

«Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – підсумував Герман Галущенко.

Зазначимо, що новий тариф діятиме менше ніж рік – до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, 26 квітня кабмін продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до кінця травня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що ситуація в енергетичній системі залишається складною. Попри цілодобові ремонти в українській енергетиці зберігається значний дефіцит.