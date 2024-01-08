Українцям відключатимуть комунальні послуги за борги та нараховуватимуть пеню

Кабінет міністрів скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги за комунальні послуги. Вийняток зроблять лише для жителів територій, де ведуться активні бойові дії. Про це йдеться у поставнові уряду.

У постанові зазначається, що для українців відновлять нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Крім того, заборгованість знову зможуть стягувати у содовому порядку. Також за несплату бордникам відключатимуть комунальні послуги.

Проте, мараторій на відключення комунальних послуг діятиме на окупованих територіях і у зоні ведення бойових дій.

Також у постанові сказано, що якщо споживачі тимчасво не проживають у приміщенні понад 30 календарних днів вони мають надати відповідну заяву та документи що підтверджують вісутність постачальникам комунальних послуг. Це можна зробити в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький у грудні 2023 року заявив, що споживачі заборгували компанії понад 30 млрд. грн.