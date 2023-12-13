«Укренерго» відключатиме споживачів, які заборгували за послугу

Компанія «Укренерго» планує почати відключати споживачів, які заборгували за електроенергію. Таке рішення пов’язане із боргом перед компанією у понад 30 млрд гривень. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

«Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на “постачальника останньої надії” – компанію “Укрінтеренерго”. Багато споживачів споживають електроенергію, їх не можна відключити, але вони й не оплачують», – сказав Володимир Кудрицький.

За словами Володимира Кудрицького, держава визначила понад 5,5 тисяч підприємств, які потрапили в захищений перелік щодо неможливості відключення. При цьому, окрім підприємств критичної інфраструктури, які мають проблеми з ліквідністю (водоканали, теплокомуненерго, муніципальні компанії, державні шахти, державні обленерго), є випадкові підприємства, які не повинні мати можливість не платити за спожиту електроенергію.

«Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об’єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги. Найближчі тижні буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які не сумлінно платили за електроенергію упродовж багатьох місяців», – підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 7 листопада 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року». Зокрема, уряду долучили ухвалити рішення про погашення заборгованості державних, комунальних підприємств критичної інфраструктури і бюджетних установ за спожиту електричну енергію.