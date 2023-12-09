В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади. Про це у суботу, 9 грудня, повідомили в Міненерго.

«Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС – планується повернення в роботу протягом доби.

Для покриття дефіциту будуть використані додаткові інструменти – резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від держав-сусідів.

Впродовж суботи, 9 грудня, планується імпорт електроенергії обсягом до 5 193 МВт-год. Експорту не передбачається.

«Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування у жодній з областей. Однак є важливим зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)», – наголосили у Міненерго.