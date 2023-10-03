Володимир Гарасимів працює у «Львівобленерго» майже 20 років і зараз займає посаду майстра виробничої дільниці. У жовтні 2022 року під час масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України він займався відновленням мереж на Львівщині. У кінці року енергетик поїхав на Миколаївщину, щоб допомогти відремонтувати пошкоджену росіянами інфраструктуру в деокупованій Снігурівці. За свою роботу 23 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив Володимира Герасиміва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Володимир Гарасимів розповів ZAXID.NET про роботу у «Львівобленерго» та своє найважче відрядження.

Робочий день від 6:00 і до півночі

Володимир Гарасимів каже, професію енергетика обрав майже випадково. У 2004 році він закінчив профільний технікум і від знайомих дізнався про вакансію у «Львівобленерго». Робота була близько від дому та добре оплачувана, тож Володимир вирішив спробувати. Спочатку чоловік працював електромонтером, а у 2013 році його підвищили до майстра виробничої дільниці. За словами Володимира, він двічі намагався змінити професію, але не виходило, тож вважає роботу у «Львівобленерго» долею.

«Ми обслуговуємо високовольтні лінії, які йдуть містами до заводів, залізницю живлять. Займаємось обрізкою дерев, які заважають дротам, заміною дротів, заміною ізоляторів. Тобто, виконуємо всі ремонтні роботи, які підтримують працездатність високовольтних ліній», – розповідає Володимир Гарасимів.

У жовтні 2022 року, коли Росія почала наносити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема і Львівщини, Володимир разом із колегами відновлювали мережі області.

«Коли були "прильоти", відновлювали мережі у Львові та в Роздолі. Після обстрілів працювали і в день, і вночі. Була така необхідність, щоб подати світло. Важко, але працювали. З 6:00 і до опівночі», – каже Володимир.

Працювати над відновленням електромереж бригаді Володимира заважав ворог. Коли на Львівщині лунала повітряна тривога – вони мусили ховатись в укритті, а після «відбою» – знову приступали до роботи.

«Завжди поруч із нами працювали співробітники ДСНС»

У грудні 2022 року «Миколаївобленерго» попросили допомоги у колег з Львівщини у відновленні мереж у деокупованій Снігурівській територіальній громаді, що на Миколаївщині. «Ніхто не змушував їхати. Керівництво запитало чи погодимося ми допомогти. Обговорив це з рідними, друзями, з бригадою – і вирішили, що допоможемо людям. Відносно небезпечно було, але ми вирішили, що поїдемо», – розповідає Володимир.

На деокупованій території на Володимира та його колег чекало багато роботи. Окрім зруйнованих вщент мереж, чоловіків шокував стан будинків та доріг після постійних обстрілів.

«Коли приїхали – спершу був шок. Таких зруйнованих будинків, доріг, мереж ніхто з нас не бачив. Мережі були зруйновані сильно: обірвані дроти, зламані опори. Дороги не було, все у вирвах від снарядів. Будинки дуже сильно пошкоджені, людей майже не було», – пригадує чоловік.

На Миколаївщині разом із бригадою Володимира працювали сапери, адже деокупована територія була сильно замінована. «Завжди поруч із нами працювали співробітники ДСНС. Вони перед нами розміновували територію, огороджували нам робоче місце. Після того ми приступали до роботи», – говорить енергетик.

Одного разу на міні підірвався автомобіль співробітників ДСНС. У машині на той момент перебував тільки водій. На щастя, він не постраждав. Проте цей випадок не налякав ані Володимира, ані його колег – працювали далі.

Володимир розповідає, оскільки руйнування були серйозні, вони навіть не ставили якоїсь конкретної мети у відновленні мереж. Вже на місці він із колегами оцінював масштаб робіт та скільки часу треба для відновлення електропостачання на конкретній ділянці. За тритижневе перебування у Снігурівській ОТГ Володимир разом із колегами відремонтував 20 кілометрів мереж.

«Робота звичайна, тільки трохи важкі умови емоційно: далеко від дому, постійні тривоги. Людей дуже мало», – додає Володимир.

«Є люди, які заслуговують більше»

Наприкінці літа Володимир Зеленський нагородив львівського енергетика орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Володимир Гарасимів реагує стримано, каже, заслуговує не більше, ніж інші працівники.

«Якщо чесно, я подумав, що є інші люди, які заслужили більше, ніж я. Ми виконували свою роботу. Може хтось, хто працює там постійно або працював під обстрілами, більше заслуговує», – підсумовує Володимир.

Володимир каже, що готовий їхати у наступне відрядження на південь. Припускає, що це може бути Херсонська область.