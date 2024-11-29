Нові тарифи – 62,59 грн за водопостачання та 56,14 грн за водовідведення – діятимуть з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року мешканці Бурштина платитимуть за водопостачання та водовідведення 118,7 грн. Рішення про збільшення тарифу прийняли на засіданні виконкому Бурштинської міськради 28 листопада.

Як повідомили у прес-службі мерії, тариф на воду збільшили через зростання цін на електроенергію та пальне.

«Зараз різницю між діючим та економічно обґрунтованим тарифом покривають з міського бюджету. Згідно зі звітом директора КП “Житловик” Зіновія Шафрана, за перше півріччя підприємство має збитки майже на 1,5 млн грн. Це стало підставою для перегляду тарифу, який не змінювався з грудня 2021 року», – зазначили в міськраді Бурштина.

Нові тарифи: водопостачання – 62,59 грн за кубометр з ПДВ та водовідведення – 56,14 грн за кубометр з ПДВ – діятимуть з 1 січня 2025 року. Досі тариф складав 27,64 грн за постачання води та 28,84 грн за її відведення.

Також члени виконавчого комітету затвердили новий тариф на вивезення сміття у Бурштинській громаді. Він зріс з 30,56 грн до 47,17 грн на людину в місяць.