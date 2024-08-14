До початку опалювального сезону на території громади планують звести 2 газові та 4 твердопаливні котельні

Аудитори перевіряють належне використання бюджету Бурштинської громади. Щоб знайти гроші на встановлення модульних котелень, міськрада почала скасовувати раніше проведені закупівлі, які робоча група за участю представників ОДА, Держаудитслужби та правоохоронних органів вважають недоцільними під час війни.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 14 серпня, у Бурштині скасують укладені договори на понад 1,4 млн грн.

«Рекомендовано переглянути закупівлі, адже робоча група звернула увагу на низку недоцільних у час війни витрат. Зокрема, цьогоріч у громаді майже 70 тис. грн виділили на авторський нагляд за будівництвом Палацу культури “Прометей”, ще понад 75 тис. грн. – на проведення його технічного нагляду. Окрім того, міська влада замовила консультаційні послуги з питань реєстрації індустріального парку», – зазначила Світлана Онищук.

Працівники Західного офісу Держаудитслужби продовжують перевіряти належне використання бюджету в Бурштинській громаді. Робоча група вже порекомендувала міськраді переглянути доцільність фінансування програми соціально-економічного розвитку, скасувати договори, що стосуються непершочергових потреб і провести оптимізацію мережі закладів освіти.

Нагадаємо, всі енергоблоки Бурштинської ТЕС зруйновані внаслідок російського обстрілу 22 березня, і для відновлення станції потрібно щонайменше 4 мільярди гривень.

До початку опалювального сезону на території Бурштинської громади планують звести 2 газові та 4 твердопаливні котельні. За одну з котелень – для Бурштинської лікарні – 10 млн грн заплатила Київська міська рада. Понад 2 млн грн допомоги Бурштину надали інші громади Прикарпаття, ще 10 млн грн виділять з обласного бюджету.

У Бурштинській міськраді розраховують спрямувати на встановлення котелень і підведення до них комунікацій 7 млн грн від сплати екологічного податку. Однак за словами Світлани Онищук цього буде недостатньо, бо тривалий час гроші у громаді витрачали не на першочергові потреби.