Власникам квартир у Бурштині дозволили встановлювати автономне опалення

У Бурштині зведуть дві модульні котельні, потужністю 8 та 10 МВт, які працюватимуть на газі. Вони забезпечать теплом, але не гарячою водою, багатоквартирні будинки та заклади освіти. Про це під час зустрічі з громадою розповів міський голова Василь Андрієшин.

Як повідомили у Бурштинській міській раді 3 червня, місто розділять на два мікрорайони, у кожному з яких встановлять по одній модульній газовій котельні. До них під’єднають багатоповерхівки та освітні заклади.

«Вони забезпечать теплом багатоквартирні будинки м. Бурштин та заклади освіти, окрім приватного сектору. Котельні будуть забезпечувати мешканців виключно теплом (без гарячої води). Це пов’язано із специфікою діючої тепломережі. Фахівцями уже завершено аналіз газових мереж і незабаром буде опубліковано список багатоквартирних будинків, де мережа дозволяє облаштовувати індивідуальне опалення. В усіх інших потрібно збільшувати діаметри труб», – інформують у мерії.

Підготовку до опалювального сезону у Бурштині обговорили з громадою

Також у Бурштині планують встановити твердопаливні котельні – у лікарні, поруч з двома ліцеями та дитсадками. Палац культури «Прометей» та басейн живитимуть за допомогою комбінованої електро-теплової установки.

Нагадаємо, всі енергоблоки Бурштинської ТЕС зруйновані внаслідок російського обстрілу 22 березня і для відновлення станції потрібно щонайменше 4 мільярди гривень. Щоб підготуватися до майбутнього опалювального сезону, власникам квартир у Бурштині дозволили встановлювати автономне опалення.